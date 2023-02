Iker Casillas si unisce al team di brand ambassador globali di XTB

Promuoverà attraverso alcuni spot soluzioni di investimento sulla piattaforma XTB

Roma, 14 feb. (askanews) – XTB, società fintech internazionale e uno dei leader mondiali tra le piattaforme di investimento, consolida il proprio impegno nel mondo dello sport e annuncia come nuovo ambasciatore globale del marchio Iker Casillas, leggendario ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid. Questa nuova campagna, informa una nota, segue la strategia di marketing di XTB, che consiste nello scegliere come brand ambassador internazionali prestigiosi nomi sportivi, fra cui Conor McGregor, divenuto recentemente ambasciatore globale del marchio, campione UFC in diverse categorie di peso, imprenditore e icona mondiale del business e dello sport, Joanna Jdrzejczyk, atleta di MMA polacca ed ex campionessa UFC e Jirí Procházka, atleta di MMA ceco e attuale campione dei pesi piuma UFC.

“Sono molto orgoglioso di associare la mia immagine a XTB, una delle principali società di investimento globali. Nel calcio, come nella finanza, servono allenamento, un buon supporto e una mentalità vincente”, commenta Iker Casillas.

“Iker Casillas è un esempio di lavoro, passione, costanza ed eccellenza in tutto ciò che fa, anche nel suo attuale ruolo di investitore e imprenditore, ed è una persona che continua ad imparare e crescere professionalmente. I mercati finanziari si sono evoluti rapidamente negli ultimi anni e sempre più clienti guardano oltre il proprio campo di gioco per investire i loro capitali. Il nostro nuovo ambasciatore ha costruito il suo successo con duro lavoro, strategia e forte mentalità vincente. Le capacità di lavoro di squadra, leadership e la professionalità nel suo lavoro sono competenze e valori che condividiamo anche in XTB”, aggiunge Omar Arnaout, CEO di XTB.

Attraverso questa nuova partnership, XTB ha l’obiettivo di sottolineare la necessità di avere un partner di investimento di alta qualità, nonché mettere in luce i vantaggi di investire con la propria piattaforma, in qualità di una delle società di investimento globali più riconosciute, sicure e competitive. Vantaggi che Casillas promuoverà mettendo in evidenza i punti di forza della piattaforma online di XTB, caratterizzata da analisi di mercato, informazioni, formazione e supporto.

