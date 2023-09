Il 12 e 13 novembre a Venezia i vini artigianli di “Back to the wine”

Fiera e mercato con “prodotti di eccellenza non omologati”

Milano, 29 set. (askanews) – Il 12 e 13 novembre a Venezia torna “Back to the wine”, fiera e mercato dei vini artigianali, “un ritorno ai prodotti guidati dalle sapienti mani dell’uomo”. Per questa sesta edizione, al Terminal 103 della Stazione Marittima si ritroveranno 140 artigiani che operano soprattutto nel mondo del vino, ma anche in quello del food, della birra, degli spirits, del caffè e persino dell’editoria.

“L’Italia offre una grandissima ricchezza di proposte, è fatta di tanti artigiani che detengono il saper fare necessario per creare vini e prodotti di eccellenza non omologati” ha spiegato Andrea Marchetti, ideatore della manifestazione, insieme con Blu Nautilus, sottolineando che “siamo contenti di ospitare aziende provenienti dall’Alto Adige fino a Pantelleria, una ricerca, la nostra, che ha portato uno spaccato ricco di varietà, dove la materia prima è libera di esprimersi”.

Oltre che dall’Italia, a Venezia saranno in degustazione vini anche da Grecia e Francia, grazie agli importatori e distributori Ellenikà e Piedi Nudi. Anche quest’anno si conferma la partnership con “Rolling Wine”, enoteca online specializzata in vini artigianali.