il-12-settembre-“la-cena-del-dialogo”-a-gambero-rosso-academy-di-roma

All’insegna della tradizione culinaria israeliana e palestinese

Milano, 17 ago. (askanews) – “SOS Villaggi dei Bambini” e la Fondazione Gambero Rosso organizzano giovedì 12 settembre alle 20, nella Gambero Rosso Academy di Roma “La cena del dialogo. Il cibo che crea unione”, una serata esclusiva all’insegna della tradizione culinaria israeliana e palestinese, che sarà l’occasione per contribuire, con un gesto di solidarietà, alla raccolta fondi per la onlus che, da oltre 60 anni in Italia, si impegna a favore dei bambini e dei ragazzi che non possono contare sul supporto della propria famiglia per crescere.

A guidare nel viaggio culinario sarà Marco Brioschi, Resident Chef della Gambero Rosso Academy che racconterà la contaminazione di saperi e sapori tra le due tradizioni culinarie, in cui ingredienti e gesti sopravvivono al tempo e alla storia, nei ricordi e nelle ricette, rivelando come la cucina possa essere paradigma di un punto di incontro ancora possibile e una speranza per un futuro diverso.

Inoltre, per tutti coloro che, oltre alla cena, desiderano imparare a realizzare alcune ricette della cucina medio-orientale, dalle 18 alle 20 sarà possibile partecipare anche ad una “cooking class”.