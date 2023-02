Il 13 febbraio al via Wine Paris-Vinexpo Paris con 3.150 espositori

Fino al 15 febbraio attesi a Parigi 30mila visitatori

Milano, 7 feb. (askanews) – Dal 13 al 15 febbraio nel centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles a Parigi si terrà la quarta edizione di “Wine Paris & Vinexpo Paris”, l’importante salone internazionale dedicato al settore vitivinicolo e delle bevande spiritose che riunisce circa 3.150 espositori da 52 Paesi del mondo.

Alla manifestazione, che apre la stagione delle fiere internazionali (prime tra tutte Prowein Dusseldorf dal 19 al 21 marzo e Vinitaly dal 2 al 5 aprile), sono previsti oltre 30mila visitatori professionali (il 30-35% dei quali da fuori Francia), che potranno interagire con i principali attori dell’industria del vino e dei liquori, e degustare i loro prodotti, vini biologici, vegani e naturali compresi. Sono inoltre previste masterclass, conferenze e dibattiti. Patron dell’edizione 2023 è il tristellato chef, Guy Savoy.

“Per tre giorni Parigi sarà il cuore pulsante di una vivace industria internazionale del vino e degli alcolici – ha affermato il Ceo di Vinexposium, Rodolphe Lameyse – mostrando tutto il suo fascino e il suo spirito creativo”.

Oltre al Salone, c’è un fitto programma “off” in 180 locali selezionati e innumerevoli eventi collaterali organizzati in tutta la città. Infine, il 12 febbraio, il giorno prima dell’apertura del salone, l’Union de la sommellerie française (Udsf) ospiterà le finali della 17esima edizione del concorso “Best Sommelier of the World 2023” dell’Association de la sommellerie internationale (Asi), con cui “Wine Paris & Vinexpo Paris” ha siglato una partnership. Il 13 febbraio, in fiera si terrà quindi la conferenza stampa dell’Asi con la partecipazione del neo vincitore, a cui seguiranno nei giorni successivi una serie di eventi incentrati sul mondo della sommellerie.

continua a leggere sul sito di riferimento