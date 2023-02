Il 13 febbraio è il World Radio Day 2023, giornata-evento a Milano

I protagonisti delle radio italiane riuniti per la prima volta

Roma, 1 feb. (askanews) – Lunedì 13 febbraio si celebra il World Radio Day 2023, la Giornata Mondiale della Radio istituita dall’Unesco. L’evento, organizzato da Radio Speaker, il portale di riferimento del settore radiofonico in Italia, sarà live al Talent Garden Isola di Milano e in diretta streaming sul sito ufficiale: www.worldradioday.it. Una giornata aperta al pubblico per incontrare dal vivo i più grandi protagonisti delle Radio italiane, che si avvicenderanno sul palco dalle 10 alle 18.

Giunto alla sua terza edizione, il World Radio Day in Italia si celebra per la prima volta dal vivo, al Talent Garden Isola di Milano, in Piazza Città della Lombardia. L’ingresso sarà gratuito per tutti e aperto al pubblico, con capienza limitata.

I più grandi protagonisti delle Radio italiane prenderanno la parola nell’arco della giornata-evento. Tra i tanti ospiti sono già stati svelati: Giuseppe Cruciani di Radio 24; Marco Mazzoli di Radio 105; Linus, La Pina, Daniele Bossari, Gianluca Gazzoli di Radio Deejay; Wad di Radio Deejay e M2o; Fernando Proce di R101; DJ Ringo di Virgin Radio; Rosaria Renna e Filippo Firli di RMC; Roberto Sergio Radio Rai; Petra Loreggian di RDS; Luca Telese Giornale Radio; Paoletta di Radio Italia; Beppe Cuva di Radio Subasio; Luca De Gennaro di Radio Capital; Alan Palmieri di Radio Norba; Max Poli di Radio KissKiss. Nei prossimi giorni verranno svelati i nomi di altri grandi protagonisti della Radio e della musica.

Il tema del World Radio Day 2023 scelto dall’Unesco è Radio e Pace. La guerra non è soltanto un conflitto armato, ma anche un conflitto sulla narrativa raccontata dai media. Questa narrativa può acuire la tensione o mantenere condizioni di pace – ad esempio, è importante la responsabilità dei media nei toni del dibattito politico intorno alle elezioni. La Radio ha un ruolo importante nel moderare le tensioni e prevenire che il clima si esasperi, portando le persone a un atteggiamento più sereno e costruttivo. Il suo compito è informare i cittadini con imparzialità, offrendo dialogo tra le diverse parti. Come recita la Costituzione dell’Unesco: “Dato che le guerre nascono dalle menti degli uomini, è nelle menti degli uomini che deve essere costruita la difesa della Pace”. Il World Radio Day ricorda la grande importanza della Radio come pilastro della prevenzione di conflitti e la costruzione della Pace.

