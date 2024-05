il-14-15-luglio-“vinovip-cortina”-con-i-grandi-nomi-del-vino-italiano

All’evento di “Civiltà del bere” 60 grandi Cantine e importanti talk

Milano, 15 mag. (askanews) – Domenica 14 e lunedì 15 luglio Cortina d’Ampezzo (Belluno) ospiterà la quattordicesima edizione di “VinoVip Cortina”, l’appuntamento con i grandi nomi del vino italiano organizzato ogni due anni dalla storica rivista “Civiltà del bere” diretta da Alessandro Torcoli. Il summit, patrocinato dal Comune ampezzano, accoglierà 60 Cantine leader dell’enologia italiana, che si confronteranno sul futuro del mondo del vino, con dibattiti e degustazioni aperte sia ai professionisti del settore che ai wine lovers.

Ad aprire la due giorni sarà il talk show “Resistenza!” alle 15.30 di domenica 14 luglio presso l’Alexander Girardi Hall. Il momento di approfondimento ha un titolo particolarmente provocatorio e mira a indagare le tematiche più calde riguardanti la sopravvivenza della “civiltà del bere”. Dalle tendenze proibizioniste di alcuni Paesi che negano il valore culturale del vino, alle migliori politiche da adottare per la risposta al cambiamento climatico che mette sempre più a rischio la viticoltura in diverse zone del mondo, fino alle politiche commerciali più adatte a scenari economici e geopolitici sempre più complessi. A conclusione, come da tradizione, sarà consegnato il “Premio Khail” 2024, riconoscimento intitolato al fondatore di “Civiltà del bere” e destinato a un personaggio che si è distinto nella valorizzazione del vino italiano nel mondo.

Il 15 luglio lo spazio sarà tutto per gli approfondimenti enologici e le degustazioni. Alle 9.30 la mattinata si apre al Grand Hotel Savoia con “Cabernet vs Cabernet”: un evento speciale (convegno più walk-around tasting fino alle 13.30) dedicato ai “fratelli” Sauvignon e Franc, due grandi vitigni internazionali alla base del successo di alcuni tra i vini più apprezzati al mondo. Si indagheranno la dialettica tra i due e le loro differenze in termini enologici e viticoli con il coinvolgimento di grandi esperti in materia, passando poi alla prova sensoriale con l’assaggio di eccellenti versioni dell’uno e dell’altro vitigno, oltre a qualche alleanza particolarmente riuscita.

Si prosegue nel pomeriggio con l’evento clou della manifestazione, il “Wine tasting delle Aquile”, la speciale degustazione al Rifugio Faloria (2.123 metri slm) di 180 etichette italiane simbolo del bere di qualità, tra vini e distillati, grandi classici ed eccezionali novità, raccontate direttamente dai loro creatori.

Le aziende protagoniste di “VinoVip Cortina” 2024 sono Marchesi Antinori, Argiolas, Banfi, Berlucchi Franciacorta, Bortolomiol, Le Caniette, Casale del Giglio, Castagner, Castello del Terriccio, Castello di Querceto, Cesarini Sforza, Cleto Chiarli, Citra Vini, Nododivino, Collavini, Dei, Elèva, Fèlsina, Fontanafredda, Fonzone, Isole e Olena, Leone de Castris, Livon, Cantine Lvnae, Lungarotti, Mandrarossa, Le Manzane, Masciarelli, Masi Agricola, Tenuta Meraviglia, Mezzacorona, Monteverro, Montezovo, Nino Franco, Nino Negri, Pasqua Vini, Pio Cesare, Planeta, Poggio al Tesoro, PuntoZero, Quintodecimo, Rocca delle Macìe, Rottensteiner, Ruffino, Tenuta San Guido, San Marzano, Tenuta Santa Caterina, Santa Margherita, Cantina Santadi, Santi, Tedeschi, Cantina Terlano – Andriano, Tommasi Family Estates, Umani Ronchi, Velenosi, La Viarte, Villa Bogdano 1880, Villa Sandi, Vite Colte, Zenato e Zorzettig.