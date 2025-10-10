Il 14-15 ottobre a Roma il forum Agricoltura di Coldiretti

Roma, 10 ott. (askanews) – Il delicato equilibrio geopolitico mondiale, tra la minaccia dei dazi e l’impatto dei conflitti, il rischio dei cibi ultra formulati per la salute, la sfida della sostenibilità, della biodiversità e della tutela del made in Italy, fino alla Politica Agricola Comune: sono alcuni dei temi al centro della XXIII edizione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti che si svolgerà a Roma, al Casino dell’Aurora Pallavicini, Palazzo Rospigliosi, martedì 14 e mercoledì 15 ottobre.

Per due giorni rappresentanti delle istituzioni, esperti, accademici, opinionisti e protagonisti del mondo economico, finanziario e politico si confronteranno con il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo su sfide e prospettive di un comparto strategico e identitario per la crescita del Paese e per la valorizzazione del made in Italy agroalimentare.

Ai lavori della prima giornata è prevista la presenza, tra gli altri, di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, Guido Crosetto, ministro della Difesa, Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Matteo Renzi, presidente Italia Viva, Carlo Calenda, segretario nazionale Azione, Massimo D’Alema, presidente, Fondazione Italianieuropei, Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei Deputati.

Ad accompagnare i panel del programma saranno le analisi del rapporto Coldiretti/Censis 2025 “Mangiare bene, malgrado tutto” con focus dedicati alle sfide al buon cibo italiano: guerre, dazi, cibo sintetico, junk food, nuove oligarchie.