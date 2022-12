Il 14 Stati generali Osservatorio nazionale per la tutela del mare

“Il mare tra sostenibilità e sovranità alimentare”. Intervento ministro Lollobrigida

Roma, 13 dic. (askanews) – Grande attesa per gli Stati Generali di ONTM, in programma per il prossimo 14 dicembre a Roma, nella prestigiosa sede di Confitarma, Palazzo Colonna, Piazza dei Santi Apostoli, cui prederà parte anche il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Durante la giornata, oltre a fare il punto su quanto già fatto e sugli obiettivi raggiunti, sarà dato un focus importante sulla tutela e valorizzazione dell’ecosistema marino e sulla sua interdipendenza con il concetto di Sovranità Alimentare, legato – quest’ultimo – ai temi della pesca, della promozione dello stile di vita e alimentare italiano, nonché, a quello della necessità di porre attenzione e risorse per garantire l’indipendenza e autonomia del Paese anche sotto questo, fondamentale, punto di vista.

Molto attese le relazioni di Maria Siclari, Direttrice di ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro della Transizione Ecologica, e di Massimo Clemente, Direttore di CNR IRISS – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo, parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tra gli altri, anche Delegato ONTM per la Ricerca e Innovazione. Insieme a loro, dopo le parole del Ministro Francesco Lollobrigida, interverrà anche Florinda Scicolone, membro del Comitato Esecutivo ONTM, con Delega alle Pari Opportunità, promotrice e organizzatrice – insieme al Presidente di ONTM Roberto Minerdo e al Segretario Generale e VP Federico Ottavio Pescetto – di questo importante evento.

Da sempre ONTM sostiene che la tutela, promozione e valorizzazione dell’ecosistema marino e del Mare debbano necessariamente passare anche attraverso una seria e concreta attività di innovazione e ricerca tecnologica, come ribadisce il Presidente di ONTM Roberto Minerdo, il quale sottolinea che “obiettivo dell’Osservatorio è quello di valorizzare la risorsa Mare, intesa quale asset strategico dell’architettura economico sociale del Paese. Per fare questo, abbiamo posto la nostra attenzione lungo due principali direttrici: l’innovazione tecnologica e l’attività di diplomazia ambientale; per quanto riguarda la prima, grazie alle competenze che abbiamo raccolto all’interno del nostro Innovation Hub, siamo in grado di studiare e validare sia soluzione tecnologiche, sia nuovi modelli economici, utili – entrambi – ad apportare un concreto miglioramento alle condizioni non solo dell’ecosistema che ci circonda, ma anche della società di cui facciamo parte”.

Continua Minerdo: “ma è anche attraverso la nostra attività di diplomazia ambientale che intendiamo porci al servizio del Ministro Lollobrigida per agevolare – per quanto di nostra competenza – il raggiungimento dei fondamentali obiettivi che il suo Dicastero si pone: Sovranità Alimentare intesa quale regolamentazione di alcune specifiche attività economiche, protezione e valorizzazione del patrimonio culturale agroalimentare italiano e promozione di un nuovo concetto di indipendenza e autonomia del Paese dal punto di vista alimentare”.

“Il mare per noi è una grande risorsa e come tale non ci stancheremo mai di difenderla. Vogliamo ridare all’economia del mare il posto strategico che le spetta all’interno del settore primario italiano. Proprio per questo ritengo fondamentale sostenere e rafforzare gli strumenti che abbiamo a disposizione e difendere in Europa e nel mondo la cultura del mare come elemento strategico per lo sviluppo del Paese nell’interesse della Nazione, del settore e di tutte le persone che operano nella comunità marina nazionale”, così Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Anche Florinda Scicolone, riprendendo le parole del Presidente ONTM Minerdo, evidenzia “l’importanza giuridica dello Stato che riconosca la Sovranità Alimentare in merito alla pesca, che significa una maggiore protezione normativa per la filiera agroalimentare della pesce, che si traduce – giuridicamente, per i cittadini – in una maggior tutela del cibo sano”.

Conclude il Segretario Generale e VP di ONTM Federico Ottavio Pescetto, il quale pone l’accento anche sulla “grande soddisfazione nell’essere riusciti non solo a proporre un tema e degli interventi di grandissimo spessore, coinvolgendo Istituzioni di primissimo piano, ma anche a raccogliere intorno a un tavolo tutta la struttura di ONTM. Difatti, agli Stati Generali, oltre al Consiglio Direttivo Nazionale, prenderanno parte anche tanti componenti della struttura organizzativa nazionale: l’Innovation Hub, il Comitato Esecutivo, nelle persone sia dei Coordinatori Territoriali che dei Delegati, il Comitato Strategico, i membri della Segreteria, gli Ambassador, i Contributor e i rappresentanti di alcuni Partner Corporate e Istituzionali; tanti manager, imprenditori e professionisti che hanno deciso di abbracciare la mission dell’Osservatorio, dedicando parte del proprio tempo alla realizzazione di grandi progetti nazionali e internazionali”.

Per Confitarma, padrona di casa dell’evento moderato dal conduttore RAI Massimiliano Ossini, Ambassador ONTM, interverrà il Direttore Generale Luca Sisto.

