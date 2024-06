il-15-giugno-una-giornata-per-scoprire-i-vini-dei-colli-piacentini

Prima edizione di “Aromatica”: porte aperte e assaggi in 11 Cantine

Milano, 11 giu. (askanews) – Si chiama “Aromatica” l’evento alla prima edizione promosso sabato 15 giugno dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini, “per dare l’occasione di scoprire il lato più sorprendente dei vini del territorio: quello aromatico”. Per farlo, apriranno le porte per tutta la giornata 11 Cantine del territorio e un’associazione di produttori che accoglieranno i visitatori con giochi, degustazioni e abbinamenti gastronomici alla scoperta degli aromi di Ortrugo e Malvasia di Candia Aromatica.

I visitatori potranno scegliere la Cantina, prenotare online e poi partecipare al gioco degli aromi abbinato alla degustazione di un calice di vino: “si tratta di riconoscere la combinazione di sentori di fiori, frutti, spezie ed erbe aromatiche, per apprezzare questi vini direttamente dal racconto del produttore”.

Ognuna di queste Cantine offrirà anche proposte e abbinamenti enogastronomici, visite guidate e attività all’aria aperta. Con quest’attività ludico-formativa, la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini vuole contribuire “alla valorizzazione del territorio e sostenere la sinergia tra le aziende associate con l’obiettivo di rafforzare l’immagine di destinazione enoturistica delle Valli piacentine”.

Le aziende che aderiscono a questa manifestazione sono: F.lli Piacentini (con Giustè Food Truck), Mossi 1558, Civardi Racemus, Cantine Luretta, Tenuta Borri, Labré con Valore Valnure (Baraccone, Uccellaia e Cascinotta di Rizzolo), Villa Rosalba (con Ristorante Riva), Loschi Enrico, La Caminà (con Agriturismo La Rondanina e Caseificio Contini), Casa Benna (con Agriturismo Campogrande) e Saccomani.