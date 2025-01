Il 17 gennaio la fattoria solidale di Coldiretti e Aia in Vaticano

In Piazza Papa Pio XII, simbolo nuovo ruolo allevamenti italiani

Roma, 14 gen. (askanews) – Per la festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, la Fattoria Italia diventa solidale con asini, cavalli, mucche, pecore e conigli che arriveranno a San Pietro come simbolo del nuovo ruolo degli allevamenti italiani nella costruzione di un sistema di welfare a tutela dei più deboli, su iniziativa dell’Associazione italiana Allevatori (Aia) e della Coldiretti.

L’appuntamento è per venerdì 17 gennaio 2025 dalle 9 in Piazza Papa Pio XII, davanti a San Pietro a Roma, dove i giovani della Coldiretti porteranno una serie di cesti con i prodotti dell’agricoltura sociale.

Sarà diffusa l’analisi “Semi di inclusione: il nuovo welfare della Fattoria Italia” con un’analisi sul fenomeno che vede proprio nell’allevamento uno dei suoi punti di forza, con l’utilizzo degli animali nelle pratiche terapeutiche per adulti e bambini con difficoltà.

Alle 11 si terrà la funzione liturgica all’interno della Basilica Vaticana, presso l’Altare Cattedra, presenziata da Sua Eminenza Cardinal Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro, che al termine della Santa Messa impartirà la benedizione alle famiglie e agli animali radunati in Piazza Pio XII.