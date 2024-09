il-18-e-25-settembre-torna-“mostra-assaggio-vini-dei-colli-bolognesi”

Il 6 ottobre i vini del Consorzio saranno al “Festival del Tortellino”

Milano, 1 set. (askanews) – Dal Colli Bolognesi Pignoletto Docg agli altri bianchi e ai rossi del territorio, come Barbera e Rosso Bologna Colli Bolognesi Doc: sono questi i protagonisti della “Mostra Assaggio Vini dei Colli Bolognesi”, la serata dedicata ai vini che nascono sulle pendici di Bologna organizzata dal Consorzio Vini Colli Bolognesi.

Quest’anno la 33esima edizione prevede due appuntamenti al Mercato Ritrovato presso la Cineteca di Bologna: il primo è in programma mercoledì 18 settembre dalle 17.30 alle 21.30, mentre il secondo è in calendario il mercoledì successivo, ovvero il 25 settembre nel medesimo orario. I banchi delle Cantine del Consorzio saranno allestiti presso la piazzetta Pasolini in via Azzo Gardino 65, insieme ad alcune aziende agricole ed artigianali, per dare la possibilità ai visitatori di accompagnare gli assaggi dei vini con le numerose proposte di cibo di strada: Pescevia, Forno Calzolari, Sfoglia Rina, i salumi di Pietorri, le preparazioni vegane de La Zappa e il Mestolo.

La Mostra Assaggio è la vetrina con cui il Consorzio fa tappa nel capoluogo emiliano per far degustare le proprie produzioni agli operatori e al pubblico di appassionati, che quest’anno saranno complessivamente oltre 80. Protagonisti non saranno solo le differenti espressioni del Colli Bolognesi Pignoletto Docg (le tipologie fermo Classico e fermo Classico Superiore, frizzante e spumante) ma anche i vini rossi, dalla Barbera al Rosso Bologna.

Gli appuntamenti autunnali però non finiscono qui: domenica 6 ottobre, infatti, i vini del Consorzio Vini Colli Bolognesi saranno presenti anche a Palazzo Re Enzo, in occasione del “Festival del Tortellino”, appuntamento organizzato dall’associazione Tour-Tlen che raccoglie migliaia di adesioni tra cittadini e turisti. Dalle 11.30 alle 22 i visitatori potranno degustare le numerose interpretazioni del piatto simbolo del capoluogo emiliano proposte da diversi chef e accompagnate dai vini messi a disposizione dalle Cantine del Consorzio.

“Come ogni anno ci prepariamo a un autunno denso di appuntamenti per presentare i nostri vini al pubblico e agli operatori” dichiara Antonio Capelli, presidente del Consorzio Vini Colli Bolognesi, spiegando che “se la Mostra Assaggio rappresenta per noi un evento fondamentale per chi desidera scoprire le produzioni vitivinicole che nascono sulle colline di Bologna e conoscere le Cantine presenti alla manifestazione, la partecipazione al ‘Festival del Tortellino’ mette in luce le potenzialità e la qualità dei nostri vini grazie all’abbinamento con le numerose interpretazioni di un piatto principe della nostra tradizione culinaria”.