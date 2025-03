Il 18 marzo “100 Iconic Wineries” di Forbes Italia e Mercuri Wine Club

Milano, 16 mar. (askanews) – Forbes Italia e Mercuri Wine Club annunciano l’edizione 2025 di “100 Iconic Wineries” e di “Maestri del Calice”, un evento dedicato all’eccellenza del vino italiano che si terrà il 18 marzo alle 11 all’Hotel Principe di Savoia di Milano.

Qui si riuniranno i protagonisti del settore vitivinicolo per una giornata di celebrazione, degustazione e networking e Cristina Mercuri DipWSET premierà le 100 cantine italiane che si sono distinte per il loro impegno in sostenibilità ambientale, sociale e brand reputation, “confermando il ruolo centrale del Made in Italy nel panorama enologico internazionale”.

A fianco delle Cantine, saranno celebrati 25 “Maestri del Calice”, figure chiave dell’ospitalità italiana che guidano con maestria la selezione dei vini nei migliori ristoranti del Paese. Inoltre, saranno assegnati riconoscimenti in cinque categorie speciali, per valorizzare ulteriori ambiti di eccellenza nel mondo della ristorazione.

Il programma della giornata prevede dalle 11 alle 12 un “walk around wine tasting” che darà agli ospiti la possibilità di scoprire i vini delle Cantine premiate e di entrare in contatto diretto con i produttori. Dalle 12.30 alle 13 la premiazione dei “Maestri del Calice”, e a seguire, dalle 13 alle 14.30 il “Networking Lunch”, un’opportunità di confronto e dialogo tra esperti del settore, produttori e professionisti.

Dalle 14.30 alle 16.30 è attesa la premiazione delle cento “Iconic Wineries”, tra le quali verranno evidenziate dieci categorie speciali, “per sottolineare le eccellenze che stanno ridefinendo il mondo del vino”.