il-19-luglio-a-roma-l’assemblea-nazionale-di-coldiretti

Con Tajani, Lollobrigida, Fitto, Conte e Boccia

Roma, 17 lug. (askanews) – Appuntamento venerdì 19 luglio con l’assemblea nazionale della Coldiretti a Roma, dalle 10, nel centro congressi di Palazzo Rospigliosi. Saranno presenti il presidente nazionale Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, assieme ad agricoltori e agricoltrici provenienti da tutte le regioni italiane.

Ai lavori interverranno, tra gli altri, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

Un’occasione, annuncia Coldiretti in una nota, per fare il punto della situazione sullo stato del Paese e delle istituzioni europee dopo la recente tornata elettorale, ma anche sulle minacce al Made in Italy a tavola. Un focus sarà dedicato al tema della fauna selvatica.