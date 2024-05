il-19-maggio-si-tiene-la-quarta-edizione-di-“donne-in-rosa-mantova”

A Volta Mantovana, dedicata a Rossella Boldrini: proventi all’Airc

Milano, 12 mag. (askanews) – La quarta edizione di “Donne in rosa Mantova” si terrà quest’anno il 19 maggio (dalle 10.30 alle 19) a Volta Mantovana, paese d’origine di Rossella Boldrini, assaggiatrice del gruppo Onav scomparsa prematuramente l’anno scorso e alla quale è dedicato questo evento sui vini rosati, il cui ricavato sarà donato alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

A fare da cornice alla manifestazione saranno i magnifici cortile delle antiche scuderie e il salone delle feste di Palazzo Gonzaga. L’evento non consisterà solo in una degustazione perché l’obiettivo principale degli organizzatori, l’Associazione Strada dei vini e sapori mantovani e Onav Mantova, è quello di sensibilizzare il pubblico sui temi della salute e del benessere. “Apprezzare un buon vino significa anche approcciarsi ad esso in modo moderato e consapevole – spiegano i promotori – in memoria di Rossella e nella speranza di diffondere l’importanza di questa tematica”.

I banchi d’assaggio saranno divisi per aree tematiche e la degustazione “permetterà di fare un viaggio dal Sud al Nord dello Stivale, fino alla Provenza” guidato dalle assaggiatrici Onav. Al termine degli assaggi seguirà una masterclass dedicata ai vini di Provenza e infine un’esibizione speciale dell’Orchestra Colli Morenici.

In apertura di giornata sono previsti gli interventi di Paola Ghisi (Onav Mantova), Teresa Bordin, (vicepresidente nazionale Onav), e della produttrice e Donna del Vino, Giovanna Prandini. Alla manifestazione parteciperà, tra le altre, Pia Donata Berlucchi, presidente di Fratelli Berlucchi, past president dell’Associazione Donne del vino e vicepresidente dell’Onav. Alla manifestazione parteciperà, tra le altre, Pia Donata Berlucchi, presidente di Fratelli Berlucchi, past president dell’Associazione nazionale delle Donne del vino ed vicepresidente nazionale dell’Onav.

Foto di Matteo Scaglioni