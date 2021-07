Il 2 e il 3 agosto gli iscritti al M5S voteranno il nuovo statuto

ROMA – “Nelle giornate del 2 e 3 agosto tutti gli iscritti certificati del Movimento 5 Stelle saranno chiamati a votare per il nuovo Statuto associativo”. Così si legge sul sito del Movimento 5 stelle. Viene inoltre ricordato che possono votare tutti gli iscritti che rispettano i seguenti requisiti: regolarmente iscritti con identità certificata da almeno sei mesi (iscritto prima del 2 febbraio 2021); utenti che risultano ‘attivi’: tutti coloro che abbiano effettuato un login, sulla vecchia piattaforma, almeno una volta nei 15 mesi antecedenti il 4 giugno 2021.

Il testo del M5S prosegue: “Si rammenta, infatti, che l’iscrizione al Movimento 5 Stelle è annuale e va rinnovata effettuando il login almeno una volta ogni 15 mesi pertanto, la mancata effettuazione del login alla piattaforma del MoVimento nei 15 mesi antecedenti il 4 giugno 2021 ha comportato l’automatica disiscrizione. A breve sarà online e operativa la nuova piattaforma e si potrà procedere con una nuova iscrizione; occorrerà poi attendere 6 mesi prima di essere nuovamente abilitati al voto”.

“A partire da oggi 23/7 e fino a domenica 25/7 – comunica il Movimento – ogni iscritto abilitato a partecipare alla votazione riceverà una comunicazione di conferma dell’abilitazione al voto via SMS (se hai dato l’autorizzazione a riceverne) e via posta elettronica all’indirizzo email indicato all’atto dell’iscrizione (il mittente della mail è: comunicazioni@movimento5stelle.eu e l’oggetto della mail è: ‘Voto sullo Statuto M5S del 2 e 3 agosto – SEI ABILITATO AL VOTO’). Se entro domenica 25/7 NON hai ricevuto né l’SMS né l’email di conferma, non sei abilitato a partecipare a questa votazione”.

Il post si conclude con un post scriptum: “Grazie al sondaggio successivo alla votazione sulle amministrative di Torino, abbiamo potuto constatare che il nuovo strumento di voto SkyVote ha ottenuto un gradimento del 90% da parte degli iscritti che hanno partecipato al voto. Siamo al lavoro quotidianamente per mettere a disposizione della comunità del MoVimento, nel più breve tempo possibile, anche la nuova piattaforma di gestione degli iscritti che permetterà a ciascuno di modificare autonomamente i propri dati e verificare i propri requisiti di accesso alle votazioni. Il percorso di rinnovamento del MoVimento 5 Stelle è appena cominciato”.

