AGI – A Milano cimiteri aperti senza ingressi contingentati. A Palermo, con limiti di accesso e necessità di prenotazione. A Roma, commemorazioni ‘spalmate’ su più giorni ma anche un percorso di visita nei sepolcri illustri, ai quali quest’anno si aggiunge quello dedicato ad Alberto Sordi. È il ‘giorno dei morti’ al tempo del Covid.

La festività della Commemorazione dei defunti, il 2 novembre, ha sempre portato con sé in tutta Italia una grande tradizione di celebrazioni: è consuetudine, infatti, dal Nord al Sud del Paese, dedicare un ricordo ai defunti e rinnovare il proprio affetto andando in visita ai luoghi di sepoltura per portare in dono fiori e lumini sulle tombe dei propri cari.

Il 2 novembre al tempo del Covid. Le regole nei cimiteri per la visita ai defunti

