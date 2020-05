Germania, Turchia, Spagna, Inghilterra…Italia. Una ola solitaria. Nessun trionfalismo pubblico. Il 20 giugno torna il campionato, la Febbre del Sabato, ma è giusto, una volta arrivati al traguardo, mantenere il decoro promesso. Il Coronavirus è vivo, il calcio, sopravvissuto alla pandemia, ha il diritto di essere soddisfatto ma anche il dovere di affrontare questa liberazione con compostezza. Il ministro ha mantenuto la parola. E ha aggiunto una notizia/volontà che speriamo confermata dalla Federcalcio: giocare prima, quasi per ricreare l’atmosfera del calcio perduto, la Coppa Italia, un vero regalo per tutti gli appassionati, visto che le partite del torneo nazionale intestato al Presidente della Repubblica sono della Rai che le trasmetterà in chiaro: un piatto sensazionale,

