Il 2020 annus horribilis del Pil. Si salva solo la Cina

AGI – Il 2020 sarà ricordato come l’annus horribilis per l’economia globale. Tutti i Paesi del mondo hanno risentito dell’emergenza coronavirus e la maggior parte ha assistito a un crollo record del Prodotto interno lordo. Eccezion fatta per la Cina, rimbalzata fuori dal Covid già con il +4,9% del Pil del terzo trimestre e che ora ha ripreso a correre a un ritmo più veloce di prima della pandemia, con una crescita in media d’anno del 2,3%. Peggio del -8,8% italiano ha fatto la Spagna con -11%, mentre la Francia ha chiuso a poco meglio a -8,3%.

Ecco come hanno archiviato l’anno appena trascorso le maggiori economie mondiali.

