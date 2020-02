Il 2020 sarà l’anno della svolta per l’intelligenza artificiale, dice Ibm

L’Intelligenza Artificiale rappresenta “la più importante opportunità economica del nostro tempo”. Secondo le stime di PricewaterhouseCoopers l’Intelligenza Artificiale potrebbe offrire un contributo di ben 16 miliardi di dollari al PIL mondiale entro il 2030. E il 2020 è destinato ad essere l’anno della svolta. Nei prossimi 18-24 mesi fino al 90% dell’aziende è previsto che adottino tecnologie di Intelligenza Artificiale.

È quanto emerge da From Roadblock to Scale: The Global Sprint Towards AI, rapporto di IBM dedicato agli sviluppi tecnologici più recenti in questo settore: uno studio che guarda agli investimenti ma anche agli sviluppi di questa tecnologia (dalla correzione dei pregiudizi degli algoritmi,

