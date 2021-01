ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Per immaginare il 2021 della tecnologia bisogna fare i conti con Joe Biden. Sempre che Donald Trump non decida di mettere i sacchi di sabbia davanti alla Casa Bianca e barricarsi dentro (cosa davvero da non escludere). Il presidente eletto degli Stati Uniti ha lavorato come avvocato in passato per un’azienda tecnologica, eppure i colossi del suo Paese lo temono. Ecco perchè.

Biden è stato chiaro fin da subito: “Mark Zuckerberg è una minaccia”. Facebook insomma, che il futuro inquilino dello Studio Ovale accusa di non aver fatto nulla per impedire che la vita politica e sociale americana fosse condizionata dalla fake news.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il 2021 della tecnologia? Farà i conti con Joe Biden proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento