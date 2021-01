di Claudio Brachino

Sarebbe bello pensare al 2021 come all’anno della rinascita, ma purtroppo, al di là degli slanci, degli inviti, degli auguri, dobbiamo fare uno sforzo di realismo e pensarlo piuttosto, fin da subito, come un anno di transizione e di incertezza. Un anno di passaggio verso un mondo nuovo di cui percepiamo i contorni ma non ancora l’essenza. Lo shock del Covid ci ha fatto precipitare nell’era digitale con dieci anni di anticipo e con molti effetti collaterali. Abbiamo l’impressione che le nostre vecchie care democrazie borghesi occidentali siano entrate in una crisi di identità senza ritorno.

L’articolo Il 2021? Sarà un anno di transizione, con tante incognite… di Claudio Brachino proviene da Notiziedi.

