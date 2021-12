Il 21 dicembre l’ultima puntata di ‘Blanca’ la serie: anticipazioni sesto episodio

ROMA – Ultimo appuntamento stasera, 21 dicembre, con la serie ‘Blanca’, il crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. Alle 21.25 su Rai1 andrà in onda il sesto e ultimo episodio dal titolo ‘Tornando a casa’, con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

Nella scorsa puntata la scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria ha riaperto un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, era il potente petroliere Piccardo, che aveva come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riportato inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due.

BLANCA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Il caso su cui Blanca si trova ad indagare nell’ultima puntata la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo.

