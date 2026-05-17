il-23-e-24-maggio-torna-la-29esima-edizione-di-“radda-nel-bicchiere”

Milano, 17 mag. (askanews) – Inizia il conto alla rovescia per l’evento enologico toscano “Radda nel Bicchiere”, che per la sua 29esima edizione avrà come ospiti i vini del Trentino. La manifestazione si terrà sabato 23 e domenica 24 maggio con oltre cento etichette in assaggio nella via panoramica del paese, presentate dalle aziende del territorio, nel cuore del Chianti Classico.

Per due giorni viale Matteotti offrirà le diverse anime locali del Sangiovese, presentate dagli stessi produttori, affacciati sullo splendido panorama chiantigiano. Il programma si aprirà sabato alle 10,30 con la degustazione a numero chiuso guidata da Clizia Zuin (sommelier dell’anno 2025 Gambero Rosso) dal tema “Radda in Chianti e Trentino: eleganza d’altitudine”. Un incontro fra due territori dove il vino nasce dalla quota e si definisce nel dettaglio: il Sangiovese di Radda e il Pinot Nero trentino. Il seminario si terrà nella Sala del Podestà del Palazzo Comunale in Piazza Ferrucci.

Il programma prosegue con l’apertura delle stazioni di assaggio nella via panoramica dalle 13 alle 20, dove grazie all’acquisto di un bicchiere all’ingresso del borgo si avrà la possibilità di assaggiare fra le oltre ottanta etichette disponibili delle aziende partecipanti. Domenica si parte con l’altro atteso approfondimento a numero chiuso, curato da Giovanni D’Alessandro e Davide Bonucci, “Radda Vintage”, degustazione delle annate dei vini raddesi con almeno otto anni di invecchiamento. L’appuntamento alle 10,30 nella Sala del Podestà del Palazzo Comunale. Dalle 11 alle 19 apertura dei banchi di assaggio in viale Matteotti e dalle 12 alle 18 al via il concorso “Degustazione alla cieca”, giunto alla sua 17esima edizione. La premiazione si terrà alle 18.30.

Queste le aziende raddesi presenti con le proprie etichette nelle postazioni dedicate: Podere Capaccia, Brancaia, Caparsa, Tenuta Carleone, Fattoria di Montemaggio, Castello di Monterinaldi, Castello di Volpaia, Pruneto, Podere Terreno, Tenuta di Campomaggio, Poggio alla Croce, Vigneti di Selvanella, Castello di Albola, The Eggman, Livernano, Arillo in Terrabianca, Carma, Poggerino, Vignaioli di Radda, Tenute Selvolini, Istine, Cantina Castelvecchi, L’Erta di Radda, Colle Bereto, Podere Ferrale, Castello di Radda, Barlettaio, Val delle Corti, Podere Villanova e Cortedomina.

Durante la manifestazione i ristoranti e wine-bar di Radda in Chianti offriranno per l’occasione menù speciali, che saranno consultabili nel libretto consegnato al momento dell’acquisto del calice. “Radda nel Bicchiere” è organizzato dalla Pro-Loco di Radda in Chianti con la preziosa collaborazione dei Vignaioli di Radda, del Consorzio Chianti Classico, del Comune e delle Associazioni locali.