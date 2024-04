Il 24 e 25 maggio a Paestum primo campionato pasta fatta a mano

Per professionisti e amatori

Roma, 28 apr. (askanews) – Il 24 e 25 maggio a Paestum si svolgerà il primo Campionato della Pasta fatta a mano nell’ambito della terza edizione del DMED – Salone della Dieta Mediterranea: prima edizione italiana dell’evento dedicato al patrimonio culturale ed enogastronomico dell’Italia intera.

Il progetto “Campionato della Pasta fatta a mano” è realizzato da BTL Prod srl, società di comunicazione, in coproduzione con il Consorzio Edamus, consorzio di aziende del settore food e agroindustriale che punta allo sviluppo e soprattutto alla visibilità nazionale ed internazionale dei consorziati. Partner del primo Campionato della Pasta fatta a mano saranno: la Fondazione Vincenzo Agnesi, Molino Pizzuti e InCibum.

Due le categorie in gara: Professionisti e Amanti. La categoria Professionisti della Pasta vedrà i concorrenti sfidarsi a colpi di matterello venerdì 24 maggio. Per gli Amanti della Pasta, invece, il giorno di gara sarà sabato 25 maggio. Possono partecipare tutti coloro che per passione e/o desiderio vogliano mettersi in gioco nella realizzazione di un piatto a base di pasta fresca fatta a mano.

Il concorrente dovrà realizzare l’impasto fatto a mano, senza l’utilizzo di macchinari elettronici. Il piatto finale cucinato dovrà essere accompagnato al tavolo della giuria anche con un campione di pasta fresca non cotta.