il-24-luglio-il-rapporto-fao-su-sicurezza-alimentare-e-nutrizione

Sarà lanciato a margine dell’evento dell’Alleanza globale del G20

Roma, 15 lug. (askanews) – Sarà pubblicata il 24 luglio l’edizione 2024 del rapporto sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo (SOFI). Il rapporto, pubblicato dalla Fao con e i suoi partner delle Nazioni Unite (Ifad, Wfp, Oms e Unicef), sarà lanciato in occasione di un evento speciale a margine dell’Alleanza globale del G20. Nel rapporto sono contenuti gli ultimi aggiornamenti sulla fame, la sicurezza alimentare e la nutrizione nel mondo, comprese le stime aggiornate sui costi e sull’accessibilità economica delle diete sane.

Il tema “Finanziamenti per porre fine alla fame, all’insicurezza alimentare e a tutte le forme di malnutrizione” esplora i livelli attuali e le lacune nei finanziamenti per la sicurezza alimentare e la nutrizione e fornisce indicazioni su opzioni di finanziamento innovative per affrontare le principali cause dell’insicurezza alimentare e della malnutrizione, nonché la trasformazione dei sistemi agroalimentari necessaria per liberare il mondo dalla fame, dall’insicurezza alimentare e dalla malnutrizione in tutte le sue forme entro il 2030.

Alla presentazione parteciperanno tra gli altri Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, QU Dongyu direttore generale della FAO, Álvaro Lario presidente dell’IFAD, Catherine M. Russell direttore esecutivo dell’UNICEF, Tedros Adhanom Ghebreyesus direttore generale dell’OMS.