domenica, 12 Ottobre , 25

Verona, perde controllo per la velocità: auto si cappotta e prende fuoco

(Adnkronos) - Una Citroen C4 con a bordo...

Sgarbi e il messaggio a Domenica In: “Ci vediamo presto”

(Adnkronos) - "Sono lì con voi in spirito,...

Paola Caruso, il dramma del figlio: “Il senso di colpa mi devasta, ma non ho mai mollato”

(Adnkronos) - Paola Caruso ospite oggi a Verissimo...

Aumentano i decessi tra adolescenti e giovani adulti, “una crisi emergente”: lo studio

(Adnkronos) - Nonostante la crescita e l'invecchiamento della...
il-24-novembre-a-milano-c’e-‘stile-siciliano:-i-vini-rossi-del-futuro’
Il 24 novembre a Milano c’è ‘Stile siciliano: i vini rossi del futuro’

Il 24 novembre a Milano c’è ‘Stile siciliano: i vini rossi del futuro’

AttualitàIl 24 novembre a Milano c’è ‘Stile siciliano: i vini rossi del futuro’
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 12 ott. (askanews) – Il 24 novembre l’eccellenza dei vini rossi della Sicilia sud-orientale approda a Milano con “Stile siciliano: i vini rossi del futuro”, evento organizzato dall’Enoteca regionale della Sicilia – sede del Sud Est. La giornata, che si terrà all’Hotel The Westin Palace, sarà interamente dedicata ai rossi dell’isola, in particolare al Cerasuolo di Vittoria Docg e al Frappato, due vitigni simbolo dell’enologia siciliana.

Dopo il successo della tappa romana dello scorso maggio, l’Enoteca ripropone a Milano un momento di confronto tra stampa, operatori e winelover per approfondire l’identità e le prospettive del vino siciliano.

“Portiamo a Milano, cuore della comunicazione e dell’innovazione enologica italiana, un evento che per noi rappresenta un manifesto di identità e visione. ‘Stile siciliano: i vini rossi del futuro’ non sarà una semplice degustazione, ma un’occasione di dialogo e approfondimento” dichiara Silvio Balloni, presidente dell’Enoteca Regionale della Sicilia – sede del Sud Est.

Balloni precisa che l’obiettivo è “guardare con coraggio al futuro dell’enologia isolana, mettendo a confronto produttori, stampa e winelover. La Sicilia è una terra capace di coniugare tradizione e modernità. Il Cerasuolo di Vittoria Docg e il Frappato ne sono l’espressione più autentica: vini che evolvono restando fedeli alle proprie radici. Il futuro dell’enologia italiana passa anche dal Sud Est dell’isola e siamo pronti a raccontarlo a Milano”.

La giornata inizierà alle 10.30 con l’accredito della stampa e alle 11 con una masterclass dedicata al Cerasuolo di Vittoria Docg, guidata da Andrea Amadei. Seguirà un light lunch riservato ai giornalisti. Alle 15.30 si terrà una seconda masterclass sul Frappato, sempre condotta da Amadei, con l’assaggio di otto etichette rappresentative. Dalle 15.30 alle 20 saranno aperti i banchi d’assaggio per stampa, operatori e pubblico, con le cantine dell’Enoteca regionale pronte a presentare le proprie produzioni in un percorso libero dedicato alla diversità e alla qualità dei vini isolani.

L’evento, organizzato con la collaborazione del Consorzio di Tutela e della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria Docg, metterà in luce l’identità di un’area vitivinicola che coniuga tradizione, innovazione e sostenibilità.

L’Enoteca Regionale della Sicilia – sede del Sud Est è stata fondata nel 2024 e a sede a Vittoria (Ragusa). Riunisce produttori, enti pubblici e organizzazioni di categoria, con l’obiettivo di valorizzare la cultura del vino attraverso degustazioni, attività formative e divulgative. Promuove la tutela del patrimonio vitivinicolo dell’isola, salvaguardando le varietà autoctone e i terroir siciliani.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.