Il 24 novembre a Milano c’è ‘Stile siciliano: i vini rossi del futuro’

Milano, 12 ott. (askanews) – Il 24 novembre l’eccellenza dei vini rossi della Sicilia sud-orientale approda a Milano con “Stile siciliano: i vini rossi del futuro”, evento organizzato dall’Enoteca regionale della Sicilia – sede del Sud Est. La giornata, che si terrà all’Hotel The Westin Palace, sarà interamente dedicata ai rossi dell’isola, in particolare al Cerasuolo di Vittoria Docg e al Frappato, due vitigni simbolo dell’enologia siciliana.

Dopo il successo della tappa romana dello scorso maggio, l’Enoteca ripropone a Milano un momento di confronto tra stampa, operatori e winelover per approfondire l’identità e le prospettive del vino siciliano.

“Portiamo a Milano, cuore della comunicazione e dell’innovazione enologica italiana, un evento che per noi rappresenta un manifesto di identità e visione. ‘Stile siciliano: i vini rossi del futuro’ non sarà una semplice degustazione, ma un’occasione di dialogo e approfondimento” dichiara Silvio Balloni, presidente dell’Enoteca Regionale della Sicilia – sede del Sud Est.

Balloni precisa che l’obiettivo è “guardare con coraggio al futuro dell’enologia isolana, mettendo a confronto produttori, stampa e winelover. La Sicilia è una terra capace di coniugare tradizione e modernità. Il Cerasuolo di Vittoria Docg e il Frappato ne sono l’espressione più autentica: vini che evolvono restando fedeli alle proprie radici. Il futuro dell’enologia italiana passa anche dal Sud Est dell’isola e siamo pronti a raccontarlo a Milano”.

La giornata inizierà alle 10.30 con l’accredito della stampa e alle 11 con una masterclass dedicata al Cerasuolo di Vittoria Docg, guidata da Andrea Amadei. Seguirà un light lunch riservato ai giornalisti. Alle 15.30 si terrà una seconda masterclass sul Frappato, sempre condotta da Amadei, con l’assaggio di otto etichette rappresentative. Dalle 15.30 alle 20 saranno aperti i banchi d’assaggio per stampa, operatori e pubblico, con le cantine dell’Enoteca regionale pronte a presentare le proprie produzioni in un percorso libero dedicato alla diversità e alla qualità dei vini isolani.

L’evento, organizzato con la collaborazione del Consorzio di Tutela e della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria Docg, metterà in luce l’identità di un’area vitivinicola che coniuga tradizione, innovazione e sostenibilità.

L’Enoteca Regionale della Sicilia – sede del Sud Est è stata fondata nel 2024 e a sede a Vittoria (Ragusa). Riunisce produttori, enti pubblici e organizzazioni di categoria, con l’obiettivo di valorizzare la cultura del vino attraverso degustazioni, attività formative e divulgative. Promuove la tutela del patrimonio vitivinicolo dell’isola, salvaguardando le varietà autoctone e i terroir siciliani.