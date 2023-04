Il 25 aprile Barone su F8 Tributo tenta un nuovo record in Grecia

Sulla strada che porta ai Santuari di Meteora

Roma, 3 apr. (askanews) – Dopo la Tranfagarasan in Romania, la Tianmen Mountain in Cina, la Valle del Dades in Marocco e la sfida per battere Google maps da Roma a Capo Nord, il pilota romano Fabio Barone punta a conquistare un nuovo record del mondo in Grecia. Il 25 aprile Barone, sulla Ferrari F8 Tributo, tenterà di percorrere la strada panoramica che porta ai Santuari di Meteora in meno di 178 secondi, primato in carica ad un pilota di origine greca.

La livrea della Ferrari che proverà l’impresa è stata svelata sabato nella cornice di Cinecittà World, dove Barone ha spiegato perché ha scelto questa nuova sfida. “L’ho scelta perché ha un grado di difficoltà decisamente più alto rispetto agli altri, perché mi piacciono le sfide, in giro si sa che questo è il nostro Dna. E’ una strada particolarmente viscida, ci abbiamo lavorato un anno, quindi l’idea è andare per portare a casa qualcosa di buono”.

Sono passati meno di due anni dall’ultimo record, quando Barone e il suo co-pilota Alessandro Tedino hanno percorso 4.400 chilometri in 45 ore, 20 minuti e 38 secondi da Roma a Capo Nord, e il recordman si è preparato e allenato intensamente per la nuova impresa in Grecia: “Rispetto all’ultima volta c’è di diverso che siamo un po’ più anziani e la preparazione è un po’ più complessa però abbiamo fatto tanto cardio, tanto allenamento, tanta simulazione. Siamo pronti mancano 20 giorni ma siamo pronti”.

Il 25 aprile, quindi, occhi puntati sui quattro chilometri di tornanti e curve ad oltre 600 metri di altezza che il pilota dovrà precorrere in meno di tre minuti. Una sfida ancora più difficile, perché la strada, in alcuni punti, non presenta alcuna protezione e l’asfalto è completamente liscio.

Il presidente di “Passione Rossa”, il più importante Club di clienti Ferrari del mondo con oltre 25 anni di attività e oltre 800 eventi all’attivo, fin da piccolo ha sviluppato la passione per tutto ciò che è meccanica ed innovazione legata alle quattro ruote ed in particolare al Cavallino Rampante. In tutti questi anni le iniziative di Fabio Barone hanno appassionato oltre due milioni di tifosi. La vettura è stata preparata dalla Leone Motorsport in collaborazione con Capristo e dalla livrea creata dalla ArtWrap 2.0.

