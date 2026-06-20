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Il 25 giugno a Bologna ‘Awakening of Lights’
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Il 25 giugno a Bologna ‘Awakening of Lights’

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(Adnkronos) – Il 25 giugno alle 21:15, in occasione del Future Show del WMF – We make future, 500 droni luminosi daranno vita ad ‘Awakening of Lights’, lo spettacolo firmato Allumee. Si tratta di un appuntamento aperto al pubblico nell’ambito del più grande evento internazionale sull’innovazione AI, Tech e Digital, in programma a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno. La manifestazione si svolgerà con il patrocinio della Commissione Europea, MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Emilia – Romagna e del Comune di Bologna, con il supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e della Regione Emilia-Romagna, in partnership con Visit Emilia – Romagna e con la collaborazione di BolognaFiere, Cineca ed ESA – European Space Agency. “Al WMF lavoriamo ogni anno per mostrare come la tecnologia possa diventare uno strumento di connessione, ispirazione e costruzione del futuro. Questo drone show rappresenta perfettamente questa visione: un’esperienza che unisce innovazione, creatività e partecipazione collettiva, trasformando il cielo in uno spazio di racconto condiviso e di immaginazione del domani.” Ha dichiarato Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On media Group e ideatore del WMF – We make future.  

Lo spettacolo porterà in volo immagini, simboli e animazioni luminose, trasformando la tecnologia dei droni in una narrazione visiva capace di unire intrattenimento, precisione ingegneristica e racconto collettivo. Le narrazioni luminose serviranno anche a raccontare i valori che da sempre guidano il WMF, come la costruzione di comunità, la collaborazione tra persone, imprese e territori e l’impegno condiviso verso un futuro migliore. Lo show celebrerà la capacità dell’innovazione di unire competenze, generare impatto positivo e trasformare la tecnologia in uno strumento al servizio del progresso umano e sociale. “Awakening of Lights racconta la storia della Luce, dalle sue origini cosmiche fino ai contorni del suo futuro. Innovazione e poesia si incontrano nel cielo — ed è esattamente questo che Allumee cerca di creare : momenti che raccontano storie, trasmettono messaggi e suscitano emozioni. È uno spettacolo che risuona profondamente con il messaggio di We Make Future, dove innovazione e creatività si fondono. Perché una tecnologia vale qualcosa solo quando riesce a toccare le persone”. Lo ha dichiarato Luigi Onesti, direttore generale di Allumee Italia. I ticket per assistere allo spettacolo sono in offerta a partire da 9€+iva solo fino al 19 giugno.  

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