il-26-marzo-torna-il-career-day-stem

E’ organizzato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II

Torna giovedì 26 marzo il Career Day delle STEM dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’appuntamento è in programma dalle 9 alle 16 nel complesso universitario di Monte Sant’Angelo, dove laureandi e laureati avranno l’opportunità di incontrare manager e responsabili delle risorse umane di circa 100 aziende nazionali e internazionali, in un confronto diretto finalizzato all’ingresso nel mondo del lavoro.

Giunto all’ottava edizione, il Careerday@SPSB è organizzato dalla Commissione Orientamento in Uscita e Placement della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e rappresenta il momento conclusivo di un percorso strutturato che si sviluppa durante l’intero anno accademico, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti nella costruzione del proprio profilo professionale.

Nelle scorse settimane si sono svolte diverse attività di preparazione, tra cui incontri dedicati alla presentazione efficace del proprio percorso e dei propri progetti, curati da Accenture per i dottorandi industriali – finalizzati alla formazione di profili specializzati che possano arricchire le potenzialità di ricerca, sviluppo e innovazione delle aziende – e sessioni focalizzate sulla redazione del curriculum vitae e sulla preparazione ai colloqui per gli studenti delle magistrali, organizzate in collaborazione con Adecco. A febbraio si sono inoltre tenute cinque giornate di presentazioni aziendali online, che hanno consentito agli studenti di conoscere da vicino le realtà partecipanti e le competenze richieste.

Nel corso della giornata del Career Day sono previste anche sessioni dedicate ai dottori di ricerca, che avranno l’opportunità di presentare i propri progetti davanti a una giuria composta da manager aziendali, chiamati a valutare l’efficacia comunicativa dei pitch. Spazio anche alle opportunità per gli studenti internazionali, con momenti di approfondimento dedicati alle aziende che intendono allargare il recruitment anche tra i profili con esperienze e competenze sviluppati in corsi di studio erogati in lingua inglese.

Il Career Day sarà inoltre occasione per valorizzare le esperienze degli studenti, con un focus sul progetto “Talenti in corso”, iniziativa di mentoring aziendale che ha coinvolto laureandi e dottorandi affiancati da manager esperti, rafforzando il legame tra formazione universitaria e mondo delle imprese.

“Dal 2019 portiamo avanti il Career Day, un momento che mette al centro lo studente, con passione e con il coinvolgimento sempre crescente di un numero maggiore di imprese. Questo conferma la qualità del lavoro svolto dalla comunità della Scuola PSB”, ha dichiarato Andrea Prota, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. “Questo evento si inserisce nelle iniziative di Ateneo dedicate al placement dei giovani e offre ad aziende e professionisti un focus sulle competenze dell’Architettura, dell’Ingegneria e delle Scienze”, ha concluso.

“Anche quest’anno, per gli studenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, è giunto il momento di guardare al futuro, con la consapevolezza che la capacità di lavorare in gruppo e di risolvere problemi deve affiancarsi alle solide basi tecnico-scientifiche acquisite durante il percorso universitario”, ha sottolineato Antonio Bilotta, Docente di Tecnica delle Costruzioni e coordinatore della Commissione di orientamento in uscita e placement della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. “Ampliare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, favorendo scelte in linea con le proprie attitudini e aspirazioni, rappresenta l’obiettivo che la Commissione di orientamento in uscita e placement persegue ogni anno, e che desidero ringraziare per l’impegno e la dedizione dimostrati”.