il-28-29-agosto-sorteggi-champions,-europa,-conference-league

Roma, 19 ago. (askanews) – Fissati per il 28 e il 29 agosto i sorteggi di Champions, Europa e Conference League. La location scelta per le estrazioni è, come di consueto, il Principato di Monaco: a Montecarlo, il 28 agosto alle ore 18 è in programma il sorteggio della fase campionato della Champions League, il giorno successivo, alle 13, quello per Europa e Conference, per la prima volta in un unico show. Le due coppe principali prevedono un girone unico da 36 squadre, divise in 4 fasce, mentre per la Conference le fasce sono 6. Per quanto riguarda la prima coppa continentale, verrà estratto un club e il software genererà le otto avversarie. Leggermente diverso, invece, il sorteggio per l’Europa e la Conference League: per la prima volta sarà svolto in un unico evento e, soprattutto, sarà completamente digitale (niente sfere “fisiche”, dunque). Il calendario della Champions, con date e orari delle partite, sarà comunicato il 30 agosto, mentre quello delle altre due competizioni sarà svelato entro il 31 agosto.

Dalla stagione scorsa le coppe europee hanno abbandonato la classica fase a gironi, abbracciano la “fase campionato”, un girone unico da 36 squadre divise in 4 fasce. In questa prima fase ogni squadra disputa 8 partite (6 per la Conference) contro squadre diverse, 4 in casa e 4 in trasferta: le prime 8 passano direttamente agli ottavi, le squadre piazzate tra il 9° e il 24° posto giocano i playoff e le ultime 12 sono eliminate. Chi esce dalla Champions non scende in Europa League, e così via. La fase campionato della Champions prenderà il via il 16 settembre, quella dell’Europa League il 24 mentre la Conference partirà ufficialmente il 2 ottobre.