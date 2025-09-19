venerdì, 19 Settembre , 25

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 19 settembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Milano Cortina, Cio deluso per assenza governo a visita Coventry ma “contatti continui” con Abodi

(Adnkronos) - Il ministro per lo Sport e...

Derby Lazio-Roma, piano di sicurezza con afflussi separati e droni

(Adnkronos) - È stato definito in questura il...

Fedez, concerto al Forum: ci sono anche i figli Leone e Vittoria

(Adnkronos) - Due spettatori speciali per il concerto...
il-28-settembre-a-napoli-ci-sara-campan-ia-next
Il 28 settembre a Napoli ci sarà Campan-IA Next

Il 28 settembre a Napoli ci sarà Campan-IA Next

NewsIl 28 settembre a Napoli ci sarà Campan-IA Next
Redazione-web
Di Redazione-web

L’evento si terrà a Città della Scienza con Giuseppe Conte e Roberto Fico

Campan-IA Next è l’evento che guarda al futuro della Campania, mettendo al centro innovazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale.

Le ultime lettere del titolo, IA di Campan-IA, non sono casuali: si discuterà sulle modalità in cui, concretamente, l’intelligenza artificiale può  trasformare il territorio e fornire opportunità a disposizione di cittadini, imprese e istituzioni.

Campan-IA Next sarà una giornata ricca di contenuti e incontri, con la conduzione di Diletta Acanfora, che orienterà il pubblico tra i temi più strategici: dalla sanità alla cultura, dalla transizione ecologica allo sviluppo imprenditoriale e sociale. Ogni momento sarà arricchito da dati, testimonianze e casi concreti.

Sul palco interverranno i rappresentanti del Movimento 5 Stelle della Campania, mentre uno spazio speciale sarà dedicato a Giuseppe Conte e Roberto Fico, che condivideranno visioni e riflessioni sul ruolo della Campania come laboratorio di innovazione a livello nazionale.

Campan-IA Next è anche la voce della società civile: aziende, associazioni e comunità locali porteranno esempi concreti di progetti innovativi già attivi sul territorio.

Il 28 settembre 2025, dalle 10:00 alle 13:00, alla Città della Scienza di Napoli partecipare sarà un’occasione unica per confrontarsi, scambiare idee e costruire insieme il futuro della Campania, dove innovazione e intelligenza artificiale diventano strumenti reali di progresso per tutti.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.