Il 28 settembre a Napoli ci sarà Campan-IA Next

L’evento si terrà a Città della Scienza con Giuseppe Conte e Roberto Fico

Campan-IA Next è l’evento che guarda al futuro della Campania, mettendo al centro innovazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale.

Le ultime lettere del titolo, IA di Campan-IA, non sono casuali: si discuterà sulle modalità in cui, concretamente, l’intelligenza artificiale può trasformare il territorio e fornire opportunità a disposizione di cittadini, imprese e istituzioni.

Campan-IA Next sarà una giornata ricca di contenuti e incontri, con la conduzione di Diletta Acanfora, che orienterà il pubblico tra i temi più strategici: dalla sanità alla cultura, dalla transizione ecologica allo sviluppo imprenditoriale e sociale. Ogni momento sarà arricchito da dati, testimonianze e casi concreti.

Sul palco interverranno i rappresentanti del Movimento 5 Stelle della Campania, mentre uno spazio speciale sarà dedicato a Giuseppe Conte e Roberto Fico, che condivideranno visioni e riflessioni sul ruolo della Campania come laboratorio di innovazione a livello nazionale.

Campan-IA Next è anche la voce della società civile: aziende, associazioni e comunità locali porteranno esempi concreti di progetti innovativi già attivi sul territorio.

Il 28 settembre 2025, dalle 10:00 alle 13:00, alla Città della Scienza di Napoli partecipare sarà un’occasione unica per confrontarsi, scambiare idee e costruire insieme il futuro della Campania, dove innovazione e intelligenza artificiale diventano strumenti reali di progresso per tutti.