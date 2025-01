Il 29-30 gennaio Fieragricola: 100 espositori e 50 convegni

Focus su digital farming, robotica, smart irrigation, rinnovabili

Roma, 27 gen. (askanews) – Conto alla rovescia e numeri in crescita (102 espositori, oltre 50 convegni e 125 relatori in due giorni) per la quarta edizione di Fieragricola Tech, la rassegna di Veronafiere organizzata con la formula di expo conference, in programma i prossimi 29 e 30 gennaio con focus specifici su digital farming, robotica, smart irrigation, energie rinnovabili e biosolution.

“Veronafiere si conferma un polo fieristico attento all’agricoltura, settore strategico per il Paese – ha detto l’amministratore delegato di Veronafiere, Maurizio Danese – Un rafforzamento, nonostante la rivoluzione climatica in atto, dettato dalla capacità di innovazione delle imprese agricole e da filiere specializzate che hanno la necessità di investire, ammodernarsi, migliorare i propri paradigmi produttivi e, parallelamente, restare al passo con la formazione. Elementi chiave che Fieragricola Tech è in grado di garantire”.

Fieragricola Tech nell’edizione 2025 ha incrementato il numero degli espositori del 70% rispetto al 2023, passando da 60 a 102, organizzando oltre 50 convegni e coinvolgendo 125 relatori in due giorni.

La manifestazione ha individuato specifiche aree di approfondimento, tra cui la necessità di incrementare le produzioni in modo sostenibile, proseguire una transizione ecologica che deve valorizzare maggiormente l’economia circolare, migliorare lo stato di salute del suolo attraverso l’agricoltura rigenerativa, ridurre l’input delle sostanze di sintesi, garantire sicurezza alimentare, contribuire a contenere i costi per le imprese agricole.

Altra sfida per l’agricoltura riguarda il rafforzamento della multifunzione e dei servizi, con specifico riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Elementi che hanno spinto Veronafiere a consolidare aree tematiche specifiche (digital farming, robotica, smart irrigation, energie rinnovabili e biosolution), condivise con gli stakeholder del sistema agricolo e con gli ordini professionali nazionali degli agronomi e forestali, periti agrari, agrotecnici.