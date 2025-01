Il 29 gennaio l’Agrifood forum 2025 di Rinnovabili

L’evento sulla sostenibilità agroalimentare, a Palazzo della Valle

Roma, 27 gen. (askanews) – Agrifood Forum, l’evento digitale dedicato all’agricoltura e all’alimentazione sostenibili, torna il 29 gennaio 2025 per la sua quarta edizione in una veste rinnovata. Dopo il successo degli anni passati, l’appuntamento affiancherà alla consueta diretta streaming un incontro in presenza grazie alla collaborazione con Confagricoltura, che ospiterà l’evento nella sua sede nazionale di Palazzo della Valle a Roma.

L’evento è organizzato dalla media company Rinnovabili in collaborazione con Confagricoltura e con il patrocinio di RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), Symbola ed Earth Day Italia.

“Agricoltura vs. Ambiente: causa del problema o parte della soluzione?” è il tema della quarta edizione del Forum. Istituzioni, associazioni, aziende e innovatori sono chiamati a rispondere a una questione urgente: come rendere le pratiche agroalimentari un drive di transizione verso la sostenibilità ambientale.