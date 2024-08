il-29-settembre-a-mantova-il-festival-dei-vini-e-dei-sapori-di-lombardia

A Palazzo Andreani si celebrano le 11 Strade della Federazione

Milano, 11 ago. (askanews) – Domenica 29 settembre alla Loggia dei Mercanti di Palazzo Andreani a Mantova si terrà la seconda edizione del “Festival dei Vini e dei Sapori”, una giornata per incontrare le ricchezze enogastronomiche e culturali della Lombardia. Organizzato dalla Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori di Lombardia, il Festival celebra le undici Strade della Federazione attraverso degustazioni e assaggi, offrendo uno sguardo approfondito sul mondo delle eccellenze lombarde, devolvendo l’intero ricavato in beneficenza.

La Federazione delle Strade dei vini e dei sapori di Lombardia presenterà tutte le eccellenze enogastronomiche che co-esistono in Lombardia: dalla Strada del Vino della Valtellina, con il suo Sforzato di Valtellina Docg e la Bresaola, alla Strada del Vino Valcalepio e sapori della bergamasca, con il suo omonimo vino Doc e i suoi formaggi, e alla Strada del Franciacorta, vino che nel 1995 è divenuto il primo territorio e vino italiano prodotto con il metodo della rifermentazione in bottiglia. Dal vino Botticino Doc dei Colli Longobardi Strada del vino alla Strada del Vino del San Colombano e dei Sapori Lodigiani, con la famosa raspadura e il suo San Colombano Doc Rosso, fino al salame di Varzi della Strada dell’Oltrepò Pavese. I visitatori avranno anche la possibilità di assaggiare il raffinato olio del Garda, prodotto d’eccellenza della Strada dei vini e dei sapori del Garda. Infine, sarà presente la Strada dei vini e sapori mantovani, che offrirà al pubblico la possibilità di assaggiare il Lambrusco mantovano, i vini dei Colli mantovani e il Parmigiano Reggiano. Novità di quest’anno è presenza al Festival della Strada del Riso e dei Risotti Mantovani, nella campagna del Mincio al confine con il veronese, e della Strada del Riso dei tre fiumi, l’ultima nata in ordine temporale tra le Strade del Vino e dei Sapori della Regione Lombardia, con sede nel Pavese, a Mortara.

“Con questo Festival, la Federazione ha l’obiettivo di valorizzare le diverse espressioni lombarde, facendole anzitutto conoscere al consumatore finale” racconta il presidente Gianni Boselli, spiegando che “sarà una giornata di festa, in cui i protagonisti saranno i prodotti lombardi identitari, quelli autenticamente legati ai territori che immediatamente vengono associati a una zona”.