Il 30 dicembre l'Antica Bottega del Vino apre a Cortina d'Ampezzo

Milano, 7 dic. (askanews) – Il 30 dicemrbre l’Antica Bottega del Vino aprirà una sede in corso Italia a Cortina d’Ampezzo, il secondo locale dopo quello storico di Verona. L’Antica Bottega del Vino oggi è proprietà di dieci aziende che fanno parte dell’associazione di Famiglie Storiche: Allegrini, Begali, Brigaldara, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi e Zenato. La loro visione, condivisa da Sabrina Tedeschi e Pierangelo Tommasi, rispettivamente presidente dell’Antica Bottega del Vino e presidente di Famiglie Storiche, ha portato alla nascita di questa nuova sede alla vigilia delle Olimpiadi invernali.

La direzione generale delle due sedi sarà curata dal Direttore Luca Nicolis, mentre il nuovo ristorante vedrà in cucina lo chef Giulio Alberto Debeni al fianco di Luca Dalla Via. La gestione della cantina sarà, invece, affidata all’head sommelier Pietro Campara. “Famiglie Storiche ha creduto fortemente in questa idea e ci ha affidato un compito incredibilmente stimolante che ci ha portato, grazie all’impegno di tutta la squadra e dei nostri fornitori, alla realizzazione di questo progetto ambizioso” ha spiegato il direttore Luca Nicolis, chiarendo che “non sarà un’altra Bottega Vini, ma sarà la Bottega Vini di Cortina: avrà lo stesso fascino, la stessa attenzione alla qualità e lo stesso carattere. La cantina ospiterà altre migliaia di bottiglie oltre alle 21mila di Verona e le referenze saranno, oltre alle 4.100 della città scaligera, altre 1.500”.

Il locale si estende su circa 300 mq per circa 100 coperti totali, con un’apertura di sette giorni su sette, per tutto l’anno. La struttura interna è stata realizzata su idea dello studio Menardi Ruggeri Nassivera Architects con la sola collaborazione di artigiani del territorio, in particolare per le lavorazioni del legno e arricchito dal recupero di pezzi di antiquariato, come una stube austriaca di fine ‘800 e un banco proveniente da una vecchia sacrestia di fine ‘700.

