Il 30 e 31 marzo al Real Collegio di Lucca c’è “Vini delle Coste”

L’evento sui vini italiani baciati dal sole e dal mare

Milano, 26 gen. (askanews) – Per far conoscere quei vini ai quali l’influenza del mare conferisce sapidità e carattere e dove la ricchezza di varietà consente di trovare mille espressioni, domenica 30 e lunedì 31 marzo a Lucca si terrà “Vini delle Coste”, manifestazione aperta a operatori del settore, giornalisti e appassionati. I protagonisti saranno anzitutto i vini delle Colline Lucchesi, Colline Pisane, Montecarlo e Candia, espressioni delle province di Lucca, Pisa e Massa ma anche quelli provenienti da tante regioni d’Italia che condividono il sole e il profumo del mare.

L’Italia vista come un ponte in mezzo al Mediterraneo, che dal Friuli-Venezia Giulia alla Liguria regala vini unici, dando priorità a quelle realtà che seguono tutto il ciclo produttivo, dal vigneto alla bottiglia, favorendo la partecipazione di soggetti attivi nell’ambito dell’agricoltura sociale, guardando con interesse ai progetti legati al recupero di terreni in aree marginali, esempi di una viticoltura eroica che regala non solo frutti, ma anche storie tutte da scoprire.

L’evento si terrà al Real Collegio di Lucca, di cui si parla già nel VI secolo come convento annesso alla splendida chiesa di San Frediano, caratterizzata ancor oggi dalla facciata dove si erge il mosaico del XIII secolo. Rimaneggiato nei secoli, da oltre duecento anni presenta la struttura attuale e la sua storia si intreccia con quella di Elisa Bonaparte e poi con quella di Maria Luisa di Borbone. Nelle sue sale i vignaioli accoglieranno il pubblico per fare conoscere la propria filosofia.

La locandina della manifestazione è stata disegnata da Massimo Giacon, fumettista con all’attivo collaborazioni con riviste del calibro di Linus, Elle, Glamour, nonché illustratore di campagne per marchi celebri e disegnatore di oggetti di design per Alessi, e molto altro ancora. Una scelta perfetta perché nella cittadina toscana si tiene il “Lucca Comics & Games”, evento internazionale dedicato al fumetto, con il quale esiste una sinergia che si estende anche al mondo enogastronomico con il progetto “Foodmetti – Artisti delle tavole”, un festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico, diretto da chef Cristiano Tomei che a “Vini delle Coste” presenterà rinnovata la sua grande tavola del pensiero “Condimenti”.