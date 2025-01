Il 30 gennaio seminario di educazione finanziaria per le Donne del vino

Primo incontro sperimentale nella sede di Firenze di Banca d’Italia

Milano, 27 gen. (askanews) – Su richiesta delle Donne del vino della Toscana, la sede di Firenze della Banca d’Italia ha organizzato il 30 gennaio un seminario di educazione finanziaria dedicato alle imprenditrici del settore vitivinicolo della Toscana. “Il corso è stato progettato pensando alle esigenze delle nostre associate e tratterà tre tematiche: ‘Il controllo di gestione: bilancio e indici’, ‘La relazione banca-cliente, l’istruttoria di credito e il monitoraggio della relazione creditizia’ e infine ‘La Centrale dei rischi'” ha detto Donatella Cinelli Colombini, delegata dell’Associazione Donne del Vino della Toscana, spiegando che “il seminario vuole rappresentare un momento di confronto e di approfondimento, rivolto alle donne del mondo agricolo toscano, professioniste con ruoli dirigenti soprattutto nelle Cantine ma anche in enoteche, ristoranti o in altre imprese connesse al vino quali l’architettura o la compravendita di aziende”.

Nella classifica del World Economic Forum sulla partecipazione femminile alla vita economica, l’Italia è al 104esimo posto su 146 Paesi del mondo, e la Banca d’Italia da oltre un decennio è impegnata in un vasto programma di educazione finanziaria. Tra i destinatari di programmi nazionali specifici ci sono le donne con il programma “Le donne contano”, e le piccole imprese con “Piccole imprese grandi idee”. Tutte le principali indagini condotte dai principali istituti finanziari, tra cui anche Bankitalia, sull’alfabetizzazione finanziaria confermano un significativo “gender gap” con un indice di 54 punti per le donne contro i 59 per gli uomini rispetto a una sufficienza fissata a 60 punti.