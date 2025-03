Il 30 marzo a Roma torna “Sbarbatelle”, evento delle giovani vignaiole

Milano, 16 mar. (askanews) – Il 30 marzo l’Associazione italiana sommelier (Ais) del Lazio, in collaborazione con la delegazione del Piemonte, presenterà a partire dalle 15 all’A.Roma Lifestyle Hotel “Sbarbatelle”, l’associazione non-profit di produttrici di vino under 40 provenienti da tutta Italia.

Tutto iniziò nel 2017 quando un gruppo di giovani produttrici vennero invitate a raccontare la loro storia attraverso le loro etichette in degustazione, scelte assieme ai sommelier. Dal 2024 l’associazione ha voluto riunirsi formalmente in in questa forma giuridica per creare “uno spazio sicuro e poter condividere esperienze, affrontare sfide comuni e crescere insieme utilizzando le relazioni umane come motore d’innovazione e forza moltiplicativa di imprenditorialità”.

L’ideatore è Paolo Poncino, responsabile di Ais Asti, insieme con Isella Zanutto. “Ospitiamo a Roma per la seconda volta e con grande convinzione le ‘Sbarbatelle’ cercando di sottolineare l’importantissimo e crescente ruolo che le donne svolgono nei vigneti, dalla gestione delle vigne alla vinificazione in alcuni casi addirittura fondamentale” ha dichiarato il presidente di Ais Lazio, Francesco Guercilena, aggiugendo che “in questo campo le donne apportano dedizione e passione non comune, aspetti che qualificano il loro lavoro e le loro produzioni. Un modello per le future generazioni”.

Il programma dell’evento prevede due masterclass e un banco di assaggio con i vini di Donato D’Angelo, Tenuta del Meriggio, Tenute Tozzi, Stroppolatini, Merumalia, F.lli Bernini, Aca Oltrepo, Marconi, Velenosi, Terra Argillosa, Coppacchioli, Castello di Uviglie, L’Autin, Hic et Nunc, Bruna Grimaldi, Gillardi, Poderi Moretti, Poderi Moretti, Cascina Rossa, Sordo, La Vignazza, Gaudio, L’Erm, Accornero, Cantine Bava, Alle Tre Colline, Poggio Ridente, Marchesi Alfieri, Varvaglione Vini, Poggio al Grillo, Arrighi, A Piccoli Sorsi, Poggio Stenti, Col di Lamo, Tenuta Placidi, Borgo Stajnbech, Gianni Tessari, Rigato, Franchetto, Il Poggio, Garesio, Cortese Beatrice, e Eredi dei Papi.