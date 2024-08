il-31-agosto-c’è-“monsterrando-barbera-d’asti-uci-gravel-world-series”

Terza edizione dell’evento enoturistico sportivo per “gravel bike”

Milano, 25 ago. (askanews) – Hanno la fisionomia di una bici da strada ma hanno tutte le caratteristiche per affrontare strada bianche, sterrati e sentieri di campagna: sono le biciclette gravel, protagoniste dell’evento enoturistico sportivo, “2024 Monsterrando Barbera d’Asti UCI Gravel World Series”, in programma il 31 agosto. Giunto alla sua terza edizione, l’appuntamento fa parte di un circuito internazionale unico nel suo genere e combina l’amore per la bicicletta con la voglia di apprezzare le bellezze naturali e le tradizioni del territorio, noto per i suoi vini di qualità. Infatti, partner di questa edizione, è il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato che sarà anche presente con un punto di distribuzione di vino Barbera.

L’evento è aperto ad atleti professionisti ma anche ad amatori che potranno partecipare alla competizione, divisi per fasce d’età, ed esplorare strade sterrate e sentieri attraverso le colline monferrine. Per gli atleti professionisti invece sarà una delle tappe da superare per poter partecipare alla Coppa del Mondo Gravel. Il tracciato della competizione, di 152 km, è inserito all’interno di un evento ancora più grande che è il “Gran Monferrato Gravel Brevetti” promosso dal Consorzio Gran Monferrato, ovvero la prima edizione della Gran Monferrato Gravel: un’iniziativa della durata di tre mesi che permette a ciclisti ed amatori di mettersi alla prova con cinque percorsi, scaricabili come traccia GPX, in altrettante aree del Gran Monferrato.

“Questa nuova sinergia rappresenta in pieno la riuscita di più intenti – ha affermato Andrea Guerrera, presidente del Consorzio Gran Monferrato – sport, turismo e vino sono tre asset strategici per la promozione del territorio, in grado di offrire un’esperienza unica che combina la passione per il ciclismo con la scoperta delle tradizioni vinicole e delle bellezze paesaggistiche del Monferrato”.