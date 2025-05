il-32%-degli-italiani-utilizza-l’ia-per-fare-acquisti-(+47%-sul-2024)

Roma, 15 mag. (askanews) – Adyen, piattaforma tecnologico finanziaria scelta da molte aziende leader a livello mondiale, rilascia il Retail Report 2025, dal quale emerge un aumento del 47% nel numero di italiani che utilizzano l’IA per fare acquisti. Nel sondaggio condotto su 41.000 consumatori di 28 Paesi, tra cui l’Italia, un italiano su dieci (10%) ha dichiarato di aver utilizzato per la prima volta l’intelligenza artificiale negli ultimi 12 mesi per migliorare la propria shopping experience. Inoltre, informa una nota, ben il 53% degli italiani ha dichiarato che sarebbe disposto a fare acquisti utilizzando l’intelligenza artificiale in futuro.

Quasi un terzo (32%) degli italiani intervistati ha dichiarato di utilizzare l’intelligenza artificiale per facilitare i propri acquisti, giudicando positivamente l’esperienza. Il 53% dei consumatori, infatti, afferma di utilizzare l’intelligenza artificiale per trarre ispirazione nell’acquisto di abiti, generi alimentari e altri prodotti. Quasi uno su dieci (9%) ha dichiarato di trarre le migliori idee per nuovi prodotti utilizzando questa tecnologia e oltre la metà (52%)2 degli intervistati desidera trovare brand unici utilizzando l’IA, un dato che evidenzia l’opportunità per i marchi di combinare partnership e cross-selling per incrementare le vendite. Boomer e Gen X guidano la crescita nell’adozione dell’IA L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella shopping experience in Italia sta guadagnando popolarità in tutte le fasce d’età, ma sono Baby Boomer (60-78 anni) e Gen X (44-59 anni) ad aver registrato i maggiori incrementi negli ultimi 12 mesi, rispettivamente del 58% e del 54%. Tuttavia, solo il 16% degli over 60 afferma di utilizzare attualmente l’IA come supporto per gli acquisti¹, percentuale che sale al 44% per i Millennial (28-43 anni) e al 53% per la Gen Z (16-27 anni). Complessivamente, il 57%² dei consumatori italiani afferma di essere consapevole che i retailer potrebbero servirsi dell’intelligenza artificiale per proporre loro dei prodotti.

“I consumatori stanno adottando l’IA a una velocità senza precedenti, scoprendo come questa tecnologia sia in grado di trasformare l’esperienza di acquisto”, ha commentato Roelant Prins, CCO di Adyen. “Stiamo probabilmente entrando in un’era in cui l’IA può agire come un vero e proprio personal stylist, selezionando outfit su misura in base ai gusti e alle preferenze individuali. Le differenze demografiche emerse dalla nostra ricerca hanno mostrato risultati interessanti, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione dell’IA nelle abitudini di acquisto da parte delle generazioni più mature”.

Quando è stato chiesto ai retailer italiani come intendano aumentare i propri ricavi nel 2025, l’adozione dell’IA e di nuove tecnologie è risultata una scelta strategica molto diffusa. Il 25% ha dichiarato di voler investire nell’IA per supportare le attività di vendita e marketing, mentre il 22% per favorire l’innovazione di prodotto.

“L’intelligenza artificiale non è più considerata una scommessa per il futuro, ma un imperativo attuale per retailer e consumatori”, ha commentato Holly Worst, VP of Retail di Adyen. “A inizio 2025 abbiamo lanciato Adyen Uplift, la nostra suite di ottimizzazione dei pagamenti alimentata dall’AI che aiuta le aziende ad aumentare la conversione dei pagamenti, a semplificare la gestione delle frodi e a ridurre i costi delle transazioni”.

“Adottando l’intelligenza artificiale in questo modo, siamo in grado di aiutare i retailer a offrire una customer experience senza precedenti, in quanto gli acquirenti ‘buoni’ sono in grado di accelerare le operazioni di checkout, mentre noi possiamo intercettare le transazioni fraudolente. È evidente il motivo per cui l’IA abbia conquistato il primo posto come fattore di crescita più citato per il 2025”.

Sebbene gli investimenti in nuove tecnologie vengano accolti con favore, solo il 38% dei retailer italiani ha dichiarato di permettere già ai clienti di acquistare e completare facilmente le transazioni attraverso i canali online e offline. Un ulteriore 16% dei business leader prevede di attivare questa possibilità nei prossimi 12 mesi, e una percentuale simile (14%) ha dichiarato di avere in programma di offrire ai clienti esperienze esclusive in store.

Il Retail Report 2025 di Adyen ha rilevato che le tecnologie e le esperienze online stanno aprendo nuovi canali per i brand, permettendo loro di connettersi con i clienti. Il 37%² delle persone si aspetta, infatti, di poter fare shopping presso un’azienda attraverso molteplici touchpoint, tra cui social media, app e store online. Ad esempio, quasi un terzo dei consumatori (29%) ha dichiarato di utilizzare i social media per fare acquisti.

Nonostante l’elevato utilizzo dei canali digitali, gran parte degli acquirenti italiani (37%) sceglie ancora i negozi fisici, contro il 23% che, invece, preferisce riempire il carrello online. Il 41% ha dichiarato di voler vedere e toccare con mano il prodotto prima di effettuare l’acquisto, il 40% di voler provare gli articoli prima di acquistarli, sottolineando anche i vantaggi dell’immediatezza offerti dal negozio fisico. Circa un terzo (31%) ha dichiarato di voler uscire dal negozio con il prodotto subito dopo l’acquisto.