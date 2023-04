Il 4 aprile Seminario Permanente Luigi Veronelli a Vinitaly 2023

Associazione presente in fiera con la degustazione ttasting ex…press. Ieri, oggi, domani”

Roma, 3 apr. (askanews) – Il Seminario Permanente Luigi Veronelli, l’Associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1986 da Luigi Veronelli, si fa ancora una volta promotrice e portavoce di qualità e contenuti. Punto di riferimento per appassionati del vino, vignaioli, ristoratori e operatori del settore, il Seminario è un laboratorio in costante attività, al fine di coltivare un pensiero gastronomico sensibile, una visione critica sui temi di ordine produttivo, sulla degustazione, sull’analisi sensoriale e sulla cultura materiale.

Con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e il confronto, condividere ed evolvere il racconto del vino, il Seminario partecipa quest’anno a Vinitaly, la principale fiera rappresentativa del panorama enologico italiano. Diffondere la cultura del vino e del cibo vuol dire, infatti, anche interrogarsi su come è cambiato il vino in questi anni e come si stia evolvendo: il tema sarà al centro dell’appuntamento, in programma martedì 4 aprile alle ore 15 nella Sala B del Padiglione 10 (primo piano), “Tasting Ex…press. Ieri, oggi, domani”. La degustazione sarà curata da Gigi Brozzoni, tra i più apprezzati degustatori italiani, ex direttore del SV e oggi curatore della Guida Oro I Vini di Veronelli: una piccolissima selezione di vini di tre differenti annate per illustrare meglio quello che potrà essere il vino di domani, ovvero quello che la natura consentirà di produrre e quello che i consumatori chiederanno di bere.

Le iniziative a cura del Seminario Veronelli proseguono all’insegna della cultura del vino e del cibo, a partire dalla Campagna Associativa 2023: diventare Socio del Seminario Veronelli significa sostenere e rinnovare il pensiero veronelliano, dare futuro a una prospettiva originale di pensare e di vivere la cultura gastronomica, essere costantemente aggiornato sui progetti, sulle pubblicazioni e sulle attività dell’Associazione e godere di alcuni servizi e vantaggi. Associarsi è un invito rivolto a tutti coloro che sentono che il cibo e il vino possono diventare elementi culturali importanti nel complesso puzzle per la costruzione sensibile del mondo di domani.

Sempre con uno sguardo rivolto al futuro, è presentata “Veronelli’s gold guide to italian wines”, la app in lingua inglese disponibile gratuitamente solo per i mercati esteri che contiene, in formato essenziale, i principali contenuti della Guida Oro I Vini di Veronelli 2023. Qualità e cura del dettaglio sono le cifre distintive dell’applicazione: uno strumento per accedere alla conoscenza e alla promozione del vino italiano all’estero e un aiuto per l’export, che si rivela essere sempre più forte con una chiusura nel 2022, per l’Italia, di +12% rispetto all’anno precedente, pari a oltre 8 miliardi di euro.

