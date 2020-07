AGI – I comuni ideali legano insieme Italia e Stati Uniti “come gemelli” e i nostri Paesi “sono piu’ forti” quando lavorano insieme e “collaborano sulla base di valori condivisi”: lo ha dichiarato nel suo discorso per la Festa dell’Indipendenza ‘virtuale’ l’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Lewis Eisenberg. “Ci sono i valori davvero unici scritti nella nostra dichiarazione d’indipendenza: siamo creati uguali, e abbiamo tutti diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicita’”, ha detto il diplomatico americano, “sono ideali che hanno guidato gli Stati Uniti per quasi due secoli e mezzo. Sono ideali che legano noi e l’Italia come gemelli,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il 4 luglio dell’ambasciatore Eisenberg, “Italia e Usa come gemelli” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento