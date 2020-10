Il 55 per cento degli eventi previsti nel 2020 è stato cancellato causa Covid

AGI – Il 55% degli eventi previsti nel 2020 è stato cancellato. È quanto emerge dalla rilevazione ‘L’Industry degli Eventi e della Live Communication di fronte alla crisi Covid-19′ realizzata dall’istituto Astra Ricerche per conto di Adc Group/Club degli Eventi, secondo cui nel 23% dei casi gli eventi sono stati rinviati a data certa o da definirsi, e un ulteriore 15% è a rischio rinvio.

Persiste quindi “una grande incertezza per il futuro che si somma alla grande negatività per il recente passato. E non è atteso un miglioramento, come invece si prevede per il resto dell’economia italiana nel settore terziario e industria”.

