il-6-settembre-a-camerano-workshop-sul-turismo-del-vino-nel-conero

“Il Rosso Conero e lo sviluppo dell’enoturismo nell’area del Parco”

Milano, 5 set. (askanews) – Venerdì 6 settembre a Camerano(Ancora) si tiene il workshop “Il Rosso Conero e lo sviluppo dell’enoturismo nell’area del Parco”, organizzato dal Comune di Camerano, Regione Marche, Parco del Conero e dall’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) alle 17.30 alla Biblioteca Baden Powell di via S. Apollinare. L’iniziativa fa da preludio all’avvio della 29esima edizione della Festa del Rosso Conero di Camerano.

Quali sono i numeri delle Marche e le prospettive di sviluppo dopo la promulgazione della legge che disciplina l’attività enoturistica regionale? Quale tipo di relazione esiste tra vino, cultura e territorio? Un’area posta a tutela come quella del Parco del Conero può essere un acceleratore di questa particolare forma di turismo? E, infine, le Cantine e i vini marchigiani sono pronti alla sfida di un mercato in continua e costante crescita come quello dell’enoturismo? Di questo e di tanto altro discuteranno, dopo i saluti istituzionali di Oriano Mercante, sindaco di Camerano; Dino Latini, presidente del Consiglio Regionale delle Marche; Riccardo Picciafuoco, vicepresidente del Parco del Conero; Andrea Maria Antonini assessore con delega ad Agricoltura e Agriturismo della Regione Marche; Chiara Biondi, assessora con delega a Valorizzazione dei beni culturali e Promozione e organizzazione delle attività culturali della Regione Marche; David Donninelli, membro del Cda dell’Ente Parco Regionale del Conero; Michele Bernetti e Alberto Mazzoni, rispettivamente presidente e direttore dell’Imt. Le Conclusioni saranno affidate a Barbara Mori, assessora con delega al Turismo e Cultura del Comune di Camerano. Modera e coordina l’incontro Gabriele Costantini.