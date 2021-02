Il 60% dei siriani soffre la fame

AGI – Oltre di 12 milioni di siriani, circa il 60% della popolazione, vivono in condizioni di insicurezza alimentare. A denunciarlo, in un comunicato distribuito alla stampa internazionale, è il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite. La crisi economica, la perdita di posti di lavoro a causa della pandemia di covid-19 e l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari hanno, secondo il Pam, aggravato la già difficile situazione dei siriani molti dei quali vivono “sfollati e logorati da un decennio di conflitto”. “La situazione non è mai stata peggiore.

Dopo dieci anni di conflitto, le famiglie siriane hanno esaurito i loro risparmi e affrontano una crisi economica a spirale”,

