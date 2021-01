AGI – Il 7 gennaio l’Italia uscirà dalla grande zona rossa delle festività natalizie per tornare a un sistema a fasce per regioni. La previsione era che le regioni ripartissero da dove erano rimaste, quindi tutte in fascia gialla ad eccezione dell’Abruzzo arancione. Gli ultimi dati, però – con l’Rt in crescita e il tasso di positivita’ in costante aumento arrivato al 14,1% – gettano un’ombra sulle riaperture al pubblico di negozi, bar e ristoranti. Veneto, Liguria e Calabria con l’Rt sopra l’1 rischiano di non uscire dalla zona rossa e Puglia, Basilicata e Lombardia potrebbero finire almeno in quella arancione.

Il 7 gennaio tornano le fasce per regioni, ma riaperture a rischio

