il-9-agosto-a-santa-massenza-(trento)-risuonano-le-“note-di-grappa”

Musica e mixology con le 5 distillerie del borgo della Valle dei Laghi

Sulla scia del successo de "La notte degli alambicchi accesi", l'evento che ogni anno a dicembre richiama centinaia di visitatori a Santa Massenza di Vallelaghi (Trento), l'Associazione Santa Massenza Piccola Nizza de Trent, con il supporto dell'Istituto Tutela Grappa del Trentino e di Garda Trentino e la partecipazione di Slow Food Trentino Valle dell'Adige e Alto Garda, ha ideato una manifestazione estiva che mette ancora una volta al centro le distillerie a conduzione familiare di questo piccolo borgo trentino. Si tratta di "Note di Grappa, Jazz e Cocktail a Santa Massenza", "un viaggio sensoriale che coniuga musica dal vivo e degustazioni di grappa trentina miscelata da giovani distillatori, per un inedito incontro tra l'arte antica della distillazione e l'innovazione e la creatività della mixology".

In programma per venerdì 9 agosto, a partire dalle 20, “Note di Grappa” rappresenta una serata unica nel suo genere, in cui le sonorità jazz, soul, funk e blues risuoneranno tra gli alambicchi in rame delle cinque distillerie storiche del paese. Ogni distilleria ospiterà piccoli gruppi alla volta per un’esperienza intima e coinvolgente. I partecipanti si muoveranno liberamente a rotazione tra le distillerie per poter assistere, tappa dopo tappa, a tutte le esibizioni in programma degustando al contempo le diverse proposte di miscelati in abbinamento ad una serie di stuzzichini a cura di Slow Food Trentino Valle dell’Adige e Alto Garda.

Una sesta tappa prevederà una postazione speciale, dove un barman professionista illustrerà l’arte della miscelazione della grappa nei cocktail e dove sarà possibile approfondire la conoscenza sulla grappa tradizionale trentina, le sue caratteristiche distintive e le sue versatili applicazioni grazie all’allestimento di una vetrina di referenze dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino.