Il bacio di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip, durante la festa di Halloween | Video Mediaset

Non è una novità che le due concorrenti, Dayane Melllo e Rosalinda Cannavò (Adua del Vesco) siano molto unite e rappresentano l’una per l’altra la loro “comfort zone”. Le due si cercano, si sostengono, si danno manforte e si coccolano. Difatti non è la prima volte che le due donne si scambiano teneri baci, e fanno intuire che il loro affetto è veramente grande. Anche durante la festa di Halloween le due concorrenti si sono scambiate dei baci e la modella brasiliana confessa all’attrice: “Hai degli occhi bellissimi, che sono lo specchio dell’anima”. Rosalinda, dichiara che c’è una amicizia profonda tra loro ma non di più. Mentre, la modella Brasiliana fa capire qualcosa di più. Ecco il Video Mediaset.

