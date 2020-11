Il bacio di Sophie e Nino a Uomini e Donne, ma la tronista precisa… | Video Witty Tv

A Uomini e Donne è il momento di Sophie. Dopo lo sfogo della precedente puntata, tutti i corteggiatori chiedono di poter uscire con la tronista, ma lei fa il nome di Nino. Durante l’esterna scappa un bacio. Il bacio con Nino non ha stravolto particolarmente Sophie che in puntata precisa: “è stata un’esterna importante, ma è stato un bacio di consolazione, non passionale…”.

Non solo, la tronista prosegue dicendo ai corteggiatori: “vi dò la possibilità di non eliminarvi, ma dovete dirmi voi se avete voglia di correre questo rischio, non voglio prendervi in giro, se non ve la sentite…“. Nino non intende lasciare: “mi piacciono le sfide e le cose difficili, quel bacio, l’unica cosa di positivo che è stato per me come un inizio…“.

Ecco il video Witty Tv con il bacio di Sophie e Nino e la reazione inaspettata della tronista.

