Il bacio mancato con Trump e il ballo di coppia al termine della giornata: la First Lady Melania regina dell’Inauguration Day

ROMA – Nel giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, la First Lady Melania ha catturato tutti gli occhi su di sé con un castigato look blu navy, con qualche inserto in bianco. Stesse tonalità scelte per il vistoso cappello che ha “impedito” un bacio con il marito durante la cerimonia. Un momento catturato dallo sguardo attento dei fotografi e che è diventato virale. Nello scatto, il presidente si avvicina e non riuscendo a raggiungere le labbra della consorte, si limita a “lanciare” il bacio.

IL BALLO CON DONALD TRUMP

Più tardi, la coppia ha recuperato al Commander in Chief Inaugural Ball: il ballo inaugurale della presidenza. Una festa distensiva dopo la lunga giornata. Sorridenti, i due coniugi sono arrivati sulla pista mano nella mano: Trump in smoking nero e Melania in abito bianco con fasce nere. Anche nel 2017, al ballo per la prima presidenza di Trump, la First Lady aveva scelto un abito con spacco bianco.

Sulle note di “The Battle Hymm of the Republic” hanno dato il via alle danze e poi sono stati raggiunti dal vicepresidente JD Vance e dalla moglie Usha Vance.

Trump y Melania en su baile inaugural. Mano que mujer tan HERMOSA. pic.twitter.com/mHoMLkoktv — emiliano 🇻🇪 (@ElPaisDeLaFe) January 21, 2025

I TRE MATRIMONI DI DONALD TRUMP

Melania è la terza moglie del presidente Trump. Il tycoon è stato sposato con Ivana (scomparsa nel 2022) nel 1977. Il divorzio è arrivato nel 1992. Con la modella ceca, il 78enne ha avuto 3 figli: Donald John Jr., Ivanka Marie ed Eric Frederic.

Nel 1993 il secondo matrimonio con l’attrice Marla Staples, con la quale ha avuto Tiffany. Il divorzio, invece, è stato firmato nel 1999. La relazione era, però, già finita nel 1997. E, infatti, è dal 1998 che Trump è insieme a Melania. I due si sono sposati il 22 gennaio 2005. Nel 2006 è nato anche un figlio, Barron William. Molti parlano di una relazione di facciata, di un rapporto in crisi da tempo. La modella slovena, però, ha sempre mantenuto uno stretto riserbo su questioni private.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it